Князь Монако заразился коронавирусом

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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Состояние его не вызывает беспокойства, сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике княжеского двора.

Монарх продолжает работать из кабинета своих апартаментов, находится в постоянном контакте с членами своего кабинета и правительством. За его состоянием наблюдает врач.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса COVID-19. В мире заражено уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончалось.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения вирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.

Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло. В России число заболевших достигло 199.

19 марта в Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. Отменяется, что у нее было множество хронических заболеваний. Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб. Это показали результаты паталогоанатомического исследования.