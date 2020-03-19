Князь Монако заразился коронавирусом

18:08
Фото: ТАСС/SEBASTIEN NOGIER/POOL/EPA
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Состояние его не вызывает беспокойства, сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике княжеского двора.
Монарх продолжает работать из кабинета своих апартаментов, находится в постоянном контакте с членами своего кабинета и правительством. За его состоянием наблюдает врач.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса COVID-19. В мире заражено уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончалось.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения вирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.
Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло. В России число заболевших достигло 199.
19 марта в Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. Отменяется, что у нее было множество хронических заболеваний. Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб. Это показали результаты паталогоанатомического исследования.
Как Москва живет в период коронавируса
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