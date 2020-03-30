Автор песни I Love Rock 'n' Roll умер от коронавируса

10:11
Фото: соцсети
Американский вокалист Алан Меррилл скончался в Нью-Йорке от коронавируса, сообщает News.ru. Ему было 69 лет.
Дочь музыканта рассказала, что у нее было всего две минуты, чтобы проститься с отцом.
"Вероятно, мы не сможем должным образом оплакать его на похоронах. Я только что потеряла величайшую любовь своей жизни и не смогу обнять кого-либо, так как я контактировала с зараженным и должна самоизолироваться на две недели... одна, – подчеркнула она.
Женщина призвала людей оставаться дома ради других.
Алан Меррилл – автор песни I Love Rock ’n’ Roll. Он написал одну из самых известных рок-песен XX века в 1975 году в соавторстве с участником группы The Arrows Джейком Хукером.
Ранее стало известно, что экс-президент нидерландского футбольного клуба "Витесс" Кес Баккер умер от коронавируса. Ему было 76 лет. Функционер был госпитализирован 21 марта. В течение последнего времени он страдал от рака легких.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,5 тысячи заболевших, вылечились 64 человека, скончались 8 человек.
США являются лидером по числу зараженных коронавирусом – там выявлено почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли. В одном только штате Нью-Йорк заболело почти 60 тысяч человек и более тысячи человек скончалось. Штат стал эпицентром распространения коронавируса по всей стране.
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