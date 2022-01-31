КНДР произвела пуск баллистической ракеты в воскресенье – СМИ

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Власти КНДР подтвердили пуск баллистической ракеты, осуществленный в воскресенье, 30 января. Об этом пишет агентство Yonhap.

В сообщении СМИ уточняется, что речь идет о ракете Hwasong-12.

О пуске накануне сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. Снаряд был выпущен в сторону Японского моря.

До этого КНДР уже производила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В связи с этим береговая охрана Японии предупреждала рыболовные суда о возможной опасности. Там также просили не приближаться к обломкам ракеты в случае обнаружения.

Позднее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявлял, что в Токио осудили ракетные пусти Северной Кореи. Он отмечал, что подобные действия представляют угрозу для всего региона и международного сообщества.