В Китае построили самый длинный в мире высокоскоростной туннель

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Китайские инженеры возвели самый протяженный в мире туннель на высокоскоростной трассе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Его длина составляет 22,13 километра, сообщает Центральное телевидение Китая.

Туннель располагается сквозь горы Тянь-Шань, разделяющие Синьцзян-Уйгурский автономный район на северную и южную части. Он оказался важной частью высокоскоростной трассы, соединяющей город Урумчи и уезд Юйли. Теперь жители смогут преодолеть участок за 20 минут.

Сооружение построили за 52 месяца. По данным телевидения, скоростная автомагистраль между Урумчи и Юйли будет открыта в следующем году. Время в пути между ними сократится примерно с 7 до 3 часов.

Ранее Китай впервые испытал истребитель шестого поколения Baidi Type-B ("Белый император"). На появившихся в Сети кадрах видно, как за Baidi Type-B летит истребитель пятого поколения J-20 Mighty Dragon. Воздушное судно шестого поколения выглядит как "бесхвостый" самолет с ромбовидными крыльями.

По предварительным данным, Baidi Type-B был представлен в ноябре 2024 года на мероприятии Китайской корпорации авиационной промышленности.

