Экс-переводчик назвал каноническую версию о поимке Хусейна сфабрикованной

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Мнение США, что бывший иракский лидер Саддам Хусейн был обнаружен американскими военными в яме, где он якобы прятался, ошибочно, заявил РИА Новости сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик.

"После его задержания ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с президентом Джорджем Бушем вышла из ситуации, чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру", – пояснил эксперт.

Уточняется, что в Пентагоне после того, как Хусейна задержали в 2003 году, отмечали, что он был обнаружен в вертикальном туннеле глубиной примерно 1,8 метра недалеко от фермы. Однако переводчик обратил внимание на то, что бывший правитель тогда в конечном итоге был в комнате.

"Хусейн был в комнате, пусть мир это знает: он сидел в комнате, думаю, он молился, так как он был одет в дишдашу. Он вышел в этом одеянии, его поставили... скажем, это сфабриковано, будто его задержали, когда он был в яме", – уточнил переводчик.

Специалист подчеркнул, что он сам не смог спуститься в эту яму, так как она была достаточно узкая, а политик уже тогда был слаб.

"Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме... – говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате", – сказал переводчик.

Эксперт отметил, что это была обычная комната без устройств для связи, в ней находились только шкаф, две кровати, радио, диктофон, небольшой телевизор, некоторая одежда и обувь.

Ранее Владимир Путин заявил, что США уничтожили Югославию и разрушили Ирак. По словам президента РФ, без санкций международного сообщества, Соединенные Штаты вторглись в Ирак. Это привело к разрушению страны и ее превращению в оплот терроризма.