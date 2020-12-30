Турция и США создали совместную рабочую группу по С-400

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Турция и США создали совместную рабочую группу в связи с приобретением турецкими властями комплексов С-400 у РФ. Между сторонами начались переговоры, сообщает RT.

"Была создана совместная рабочая группа с США по С-400, начались технические переговоры", – отметила глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

14 декабря США объявили о введении санкций против Турции из-за приобретения С-400. Майк Помпео отметил, что таким образом Вашингтон стремится напомнить о неприемлемости сотрудничества, связанного с российским оборонным сектором.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал санкции США атакой на суверенитет страны. Он отметил, что такие действия США резко контрастируют с союзническими отношениями, установленными между Вашингтоном и Анкарой.