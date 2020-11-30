Мадуро поделился своим контактом в Telegram и WhatsApp

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал в Twitter свой номер телефона, по которому его можно найти в WhatsApp и Telegram. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я включаюсь с сегодняшнего дня в борьбу за правду о Венесуэле и нашем народе через WhatsApp и Telegram... Вот мой телефон – 04262168871, включайте меня в свои группы", – написал президент.

Позднее Мадуро опубликовал видео, на котором виден экран его телефона, где открыт WhatsApp с потоком сообщений. Он сообщил, что его включили в тысячи групп, в которые он будет давать информацию о выборах "из первых рук".

Ранее Николас Мадуро рассказал в ходе телеэфира в своем Twitter, что скончавшийся экс-футболист Диего Марадона тайно помогал Венесуэле в поставках продовольствия для граждан.