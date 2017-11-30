Премьер Хорватии счел приговор МТБЮ несправедливым по отношению к народу

30 ноября, 07:26
Фото: ТАСС/Bernd von Jutrczenka/DPA
Решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) по делу генерала Слободана Праляка и других руководителей несправедливо по отношению к народу, полагает премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
Председатель правительства выразил соболезнования семье погибшего генерала, который выпил яд после того, как его приговор – 20 лет заключения за военные преступления – был оставлен в силе.
"Его поступок говорит о глубокой моральной несправедливости по отношению к хорватскому народу", – цитирует Пленковича ТАСС. Премьер также выразил сочувствие "всем жертвам в Боснии и Герцеговине".
Пленкович добавил, что Хорватия оказывала помощь Боснии против "агрессии Сербии". По его словам, Босния и Герцеговина не получила бы независимости без усилий хорватов. При этом власти страны не связаны с военными преступлениями в стране.
МТБЮ признал в среду власти Хорватии 90-х годов виновными в преступлениях против мусульманского населения БиГ, подтвердив, что хорватские власти во главе с тогдашним президентом страны Франьо Туджманом пытались изгнать и ликвидировать мусульман-бошняков на территории БиГ.
Трибунал вынес повторный приговор верхушке ХРГБ. Один из фигурантов дела – экс-генерал Праляк – выпил яд в зале суда, услышав, что его приговор остался в силе. Позднее осужденный умер в больнице трибунала.
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