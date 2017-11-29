Выпивший яд в суде хорватский генерал скончался

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Экс-генерал Слободан Пральяк скончался в гаагской больнице, выпив яд при вынесении приговора Международного трибунала по бывшей Югославии.

Ранее он, узнав решение апелляционной комиссии, принял яд. Праляк встал, поднес ко рту стакан. "Судьи, Слободан Пральяк не военный преступник! С презрением отвергаю ваш приговор!" – приводит агентство HINA слова бывшего генерала. Адвокат подтвердил наличие опасного вещества в емкости. Судья приказал приостановить производство и забрать стакан.

На месте происшествия, по данным РИА Новости, работают правоохранительные органы. Заседание перенесено в другой зал.

Пральяка осудили за военные преступления и приговорили к 20 годам лишения свободы в 2013 году. Генерал — один из шести бывших хорватских политических и военных лидеров, которые предстали перед Международным трибуналом. В их числе — глава правительства хорватского государственного образования Герцег-Босна (прекратило существование в 1995 году — Ред.) Ядранко Прлич, бывший главный военный инспектор хорватской армии Миливой Петкович и экс-министр обороны Бруно Стоич.

Они были признаны виновными в преступлениях против человечности и нарушении законов ведения войны в период вооруженного конфликта на Балканах 1991-1995 годов, получив сроки от 10 до 25 лет.