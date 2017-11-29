Хорватский генерал принял яд после приговора в суде Гааги

29 ноября, 15:10
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд на заседании Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии. Мужчина пошел на крайние меры после того, как услышал вердикт апелляционной комиссии.
Узнав, что его приговор был оставлен в силе, Пральяк сказал судье: "Я принял яд". Он встал, поднес ко рту стакан с ядом. Адвокат генерала подтвердил наличие опасного вещества в емкости, сообщает "Газета.ру".
Судья немедленно приказал закрыть шторы, приостановить производство и забрать стакан.
Пральяк был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2013 году. Генерала осудили за военные преступления.
Ранее сообщалось, что бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич был признан виновным в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта 1992–1995 годов в Боснии и Герцеговине. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил его к пожизненному заключению.
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