Американец 13 лет играл в лотерею с одинаковыми числами и разбогател

Американец Уильям Гойнс вписывал одни и те же цифры в лотерейные билеты 13 лет подряд и наконец разбогател. Счастливая комбинация принесла ему больше 20 миллионов рублей, пишет UPI.

Уильям Гойнс из Саутпорта, Северная Каролина, 13 лет испытывал удачу и в каждом денежном розыгрыше вводил свою любимую комбинацию цифр. Однажды он купил лотерейный билет Cash 5 в местном табачном магазинчике Tobacco Road Outlet, и этот день навсегда изменил его жизнь.

"Это мои счастливые числа. Однажды они просто появились у меня в голове, когда я заполнял лотерейный билет. Теперь я использую их постоянно", – рассказал Гойнс.

Лотерейный билет принес американцу 323,8 тысячи долларов (более 20 миллионов рублей). Гойнс признался, что очень долго не мог поверить, что действительно стал обладателем таких денег.

"Я не переставал сравнивать выигрышную комбинацию на экране телефона с той, что была указана в моем билете. Я не мог в это поверить", – вспомнил Гойнс.

Счастливчик собирается потратить часть суммы на покупку мотора для рыбацкого судна. Гойнс любит рыбачить и надеется посвящать ему большую часть времени после выигрыша в лотерею. Остальную часть денежного приза американец сохранит на будущее.

Ранее сообщалось, что россияне не забрали выигрышей в лотерею на 2,8 миллиарда рублей, причем основная доля невостребованных выигрышей приходится на сумму менее 150 рублей.