Парижский сквер назовут именем убитого год назад учителя Самюэля Пати

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Сквер перед зданием столичного университета Сорбонна планируют назвать именем убитого год назад школьного учителя Самюэля Пати, сообщает "Франс Пресс".

Как рассказала заместитель мэра города Лоранс Патрис, сквер откроют 16 октября, в годовщину убийства преподавателя.

"Это будет очень простая церемония", – рассказала Патрис.

Заммэра также отметила, что согласие на этот проект дали родители и сестры Пати, которые примут участие в церемонии открытия.

Учителя истории Самюэля Пати убили 16 октября. 18-летний выходец из Чечни обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения.

