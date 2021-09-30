Парижский сквер назовут именем убитого год назад учителя Самюэля Пати

18:32
Фото: AP Photo/Francois Mori, Pool
Сквер перед зданием столичного университета Сорбонна планируют назвать именем убитого год назад школьного учителя Самюэля Пати, сообщает "Франс Пресс".
Как рассказала заместитель мэра города Лоранс Патрис, сквер откроют 16 октября, в годовщину убийства преподавателя.
"Это будет очень простая церемония", – рассказала Патрис.
Заммэра также отметила, что согласие на этот проект дали родители и сестры Пати, которые примут участие в церемонии открытия.
Учителя истории Самюэля Пати убили 16 октября. 18-летний выходец из Чечни обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения.
В расследовании убийства учителя во Франции появились новые детали
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