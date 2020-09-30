Первый излечившийся от ВИЧ человек скончался от рака

Фото: facebook.com/TimothyRayBrown

В США умер первый человек, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции, сообщает "Газета.ру".

Американец Тимоти Рэй Браун победил инфекцию 13 лет назад, однако последние пять месяцев он боролся с лейкемией.

Браун известен как берлинский пациент. У пациента выявили злокачественную лимфому Ходжкина. В 2007 году ему провели трансплантацию донорского костного мозга для лечения онкологического заболевания, но операция помогла вылечить и ВИЧ-инфекцию. В 2019 году рак к нему вернулся.

В марте медики подтвердили, что так называемый лондонский пациент полностью излечился от ВИЧ. Это второй в истории человек, который победил вирус. Ему сделали трансплантацию костного мозга. Пациент полностью выздоровел за 30 месяцев.

СМИ передают, что это 40-летний Адам Кастильехо из Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года.