Посольство РФ в Осло опровергло нахождение спецназа в Норвегии

Сообщения зарубежных СМИ о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства России в Осло.
Как отмечается, эту информацию можно характеризовать как провокационную.
"Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в российском посольстве рассматривают произошедшее как "неуклюжую попытку" оправдать рост расходов на оборону страны.
Ранее в СМИ Норвегии появились публикации о спецподразделениях России на Шпицбергене.
В июле Минобороны России назвало "очередным фейком" появившиеся в зарубежных СМИ сообщения об участии сухопутных войск и специальных подразделений из РФ в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб. В министерстве подчеркнули, что в Сирии нет и не было никаких российских "сухопутных войск". Отмечалось, что все еще действует договоренность с Турцией, согласно которой по периметру зоны деэскалации Идлиб расположены только наблюдательные посты российской военной полиции.
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