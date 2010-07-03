Посольство РФ в Осло опровергло нахождение спецназа в Норвегии

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Сообщения зарубежных СМИ о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства России в Осло.

Как отмечается, эту информацию можно характеризовать как провокационную.

"Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в российском посольстве рассматривают произошедшее как "неуклюжую попытку" оправдать рост расходов на оборону страны.

Ранее в СМИ Норвегии появились публикации о спецподразделениях России на Шпицбергене.

В июле Минобороны России назвало "очередным фейком" появившиеся в зарубежных СМИ сообщения об участии сухопутных войск и специальных подразделений из РФ в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб. В министерстве подчеркнули, что в Сирии нет и не было никаких российских "сухопутных войск". Отмечалось, что все еще действует договоренность с Турцией, согласно которой по периметру зоны деэскалации Идлиб расположены только наблюдательные посты российской военной полиции.

