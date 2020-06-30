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В мире

16:59

Американка пустила домой дикого медведя и попала под суд

за рубежом животные

Фото: ТАСС/ZUMA/Robin Loznak

Жительнице американского города Дингман Тауншип избрали меру пресечения в виде 12 месяцев испытательного срока и штраф 500 долларов. Десмонд Шерри много раз пускала домой к себе дикого медведя, где кормила его, передает KLFY.

Женщина и ее сожитель Николас Клемент разрешали барибалу входить в помещение в присутствии детей. Сотрудники правоохранительных органов при обыске в доме в штате Пенсильвания нашли и изъяли несколько устройств, включая мобильные телефоны. На них были фотографии, видео, подтверждающие кормление медведя в жилище. При этом Десмонд и Клемент разрешали своим детям кормить дикое животное.

Так, Десмонд обвиняется в том, что она два раза подвергла опасности детей и жизнь другого человека.

Ранее медвежонка, искавшего маму на Камчатке, сняли на видео. После того как зверь оказался в воде, он начал плыть.

Кроме того, медведь напал на жителя Южно-Сахалинска. Группа охотников местного лесничества начала выслеживание хищника в засаде в районе, где произошел инцидент.

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