Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

30 мая 2018, 13:22

Судебные приставы не арестовывали активы Nord Stream

за рубежом экономика суды

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul

Судебные приставы побывали в швейцарском офисе Nord Stream, но не наложили арест на активы или имущество компании, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, приставы "посещали офис, но никакого ареста не было".
Ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко не исключил, что украинская госкомпания может через суд добиться ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG при взыскании долга с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

В начале марта Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с "Газпрома" 4,673 миллиарда долларов по иску "Нафтогаза". Тогда российская компания обжаловала решение и объявила о расторжении контрактов с украинской стороной. Кроме того, 28 мая "Газпром" потребовал полностью отменить решение Стокгольмского арбитража. Как заявили в "Газпроме", лингвистическая экспертиза показала, что большая часть решения суда была написана не арбитрами, а неким другим лицом.

Nord Stream AG – оператор действующего газопровода "Северный поток", а Nord Stream 2 AG является оператором проекта "Северный поток-2".

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать