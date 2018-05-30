Судебные приставы не арестовывали активы Nord Stream

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Судебные приставы побывали в швейцарском офисе Nord Stream, но не наложили арест на активы или имущество компании, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, приставы "посещали офис, но никакого ареста не было".

Ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко не исключил, что украинская госкомпания может через суд добиться ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG при взыскании долга с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

В начале марта Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с "Газпрома" 4,673 миллиарда долларов по иску "Нафтогаза". Тогда российская компания обжаловала решение и объявила о расторжении контрактов с украинской стороной. Кроме того, 28 мая "Газпром" потребовал полностью отменить решение Стокгольмского арбитража. Как заявили в "Газпроме", лингвистическая экспертиза показала, что большая часть решения суда была написана не арбитрами, а неким другим лицом.

Nord Stream AG – оператор действующего газопровода "Северный поток", а Nord Stream 2 AG является оператором проекта "Северный поток-2".