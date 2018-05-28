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Происшествия

28 мая 2018, 20:35

"Газпром" потребовал отмены решения суда по спору с "Нафтогазом"

суды

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

"Газпром" подал заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" по транзиту газа, передает РИА Новости.

После изучения текста с экспертом-лингвистом выяснилось, что большая часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. В "Газпроме" отметили, что это новое доказательством нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма.

В компании подчеркнули, что подмена арбитров неприемлема. Вмешательство в процесс грубо нарушает арбитражное соглашение.

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов. "Газпром" обжаловал решение и объявил о расторжении контрактов с украинской стороной. Зампред правления российской компании Александр Медведев в то же время сказал, что разрыв соглашений с "Нафтогазом" не означает остановки транзита газа в ЕС через Украину.

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