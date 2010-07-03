Премьер Японии объявил об отречении императора Акихито

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито, передает телеканал NHK.
Заявление зачитал генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга. Премьер поблагодарил от имени народа императора Акихито и императрицу Митико.
Сегодня император завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с отречением от престола. В древнем наряде он посетил три святилища, посвященные синтоистским божествам, предкам-императорам и богине солнца Аматэрасу. По преданию, от нее пошла императорская династия в Японии.
До этого 85-летний Акихито совершил 11 таких ритуалов в различных районах страны. Император символически доложил богам о своем уходе на покой.
В престижном "Сосновом зале" императорского дворца состоится государственная церемония по случаю отречения монарха. В ней будут участвовать порядка 300 человек.
Законодательство требует от монарха находиться на престоле пожизненно, но для Акихито сделали исключение. 1 мая на престол взойдет старший сын императора – 59-летний наследный принц Нарухито.
Эру правления нового императора назвали словом "Рэйва". Условно это можно перевести как "порядок и гармония". Абэ выразил надежду на то, что народ примет название эры правления нового императора.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.