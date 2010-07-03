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10:38

Премьер Японии объявил об отречении императора Акихито

за рубежом политика

10:38

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Фото: ТАСС/EPA/KIYOSHI OTA

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито, передает телеканал NHK.

Заявление зачитал генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга. Премьер поблагодарил от имени народа императора Акихито и императрицу Митико.

Сегодня император завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с отречением от престола. В древнем наряде он посетил три святилища, посвященные синтоистским божествам, предкам-императорам и богине солнца Аматэрасу. По преданию, от нее пошла императорская династия в Японии.

До этого 85-летний Акихито совершил 11 таких ритуалов в различных районах страны. Император символически доложил богам о своем уходе на покой.

В престижном "Сосновом зале" императорского дворца состоится государственная церемония по случаю отречения монарха. В ней будут участвовать порядка 300 человек.

Законодательство требует от монарха находиться на престоле пожизненно, но для Акихито сделали исключение. 1 мая на престол взойдет старший сын императора – 59-летний наследный принц Нарухито.

Эру правления нового императора назвали словом "Рэйва". Условно это можно перевести как "порядок и гармония". Абэ выразил надежду на то, что народ примет название эры правления нового императора.

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