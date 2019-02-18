Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Vucci

Дональд Трамп может посетить Японию с официальным визитом в мае, сообщает ТАСС. Поездка Трампа предварительно запланирована на 25–28 мая.

Ожидается, что, помимо переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ, Трамп встретится с новым императором Японии Нарухито, который должен взойти на престол 1 мая. Если это произойдет, президент США станет первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у нового императора.

Сейчас японское правительство прорабатывает возможность встречи. Лидеры Японии и США по традиции сыграют в гольф и посетят выступления по сумо.

Последний визит Трампа в Японию был в ноябре 2017 года.