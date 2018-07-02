Императора Японии поместили под наблюдение врачей

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Императора Японии Акихито поместили под наблюдение врачей в связи с малокровием мозга. Сейчас правитель чувствует недомогание и соблюдает покой, передает издание "Вечерняя Москва".

В понедельник на рассвете Акихито почувствовал сильное головокружение и обильное потоотделение. Придворные врачи после осмотра японского императора решили продолжить наблюдение и рекомендовали соблюдать покой.

В августе 2016 года император Японии заявил, что из-за преклонного возраста ему стало трудно исполнять обязанности главы государства, и он хотел бы отправиться на покой, передав власть наследникам.

Комиссия по делам императорской семьи постановила, что Акихито оставит свой трон 30 апреля 2019 года, а 1 мая 2019 года правление перейдет принцу Нарухито.

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