Японский император определился с датой передачи трона

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Император Японии Акихито отречется от трона 30 апреля 2019 года. Планируется, что новый наследник начнет свое правление 1 мая.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", такое решение было принято на заседании комиссии по делам императорской семьи.

Даты 30 апреля – 1 мая были выбраны неслучайно. В этот период в Японии начинаются майские праздники, которые были сочтены самым благоприятным временем для спокойной и плавной передачи трона.

Ранее сообщалось, что японское правительство ввело в действие закон, который позволит императору страны отречься от престола. Документ был разработан специально для 83-летнего императора Акихито. Ввиду своего преклонного возраста он выразил желание отойти от дел.