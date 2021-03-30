Президент Египта сообщил, что после кризиса в Суэцком канале "все вернулось на места"

Фото: АР/Suez Canal Authority

Три дня потребуется на то, чтобы устранить очереди из судов, образовавшиеся в Суэцком канале из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given. Об этом рассказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Ожидаем, что в течение трех суток пробка из судов будет устранена, движение вернется в норму", – сказал президент. Во время выступления на берегу глава государства также подчеркнул, что в Суэцком канале все уже вернулось на свои места.

Глава администрации канала Усама Рабиа до этого говорил, что 140 грузовых судов должны пройти русло Суэцкого канала до полуночи. С утра канал прошли уже 113 судов. Сейчас движение по нему осуществляется в круглосуточном режиме.

Судно Ever Given длиной в 400 метров 23 марта следовало из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре судоходной артерии. Контейнеровоз перегородил канал и заблокировал движение по нему. Предпринимались попытки сдвинуть судно, но это получилось не сразу.

В администрации Суэцкого канала назвали инцидент с контейнеровозом случайностью.