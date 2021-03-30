Дождь и порывистый ветер надвигаются на Москву

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

16:16

Президент Египта сообщил, что после кризиса в Суэцком канале "все вернулось на места"

за рубежом

Фото: АР/Suez Canal Authority

Три дня потребуется на то, чтобы устранить очереди из судов, образовавшиеся в Суэцком канале из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given. Об этом рассказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Ожидаем, что в течение трех суток пробка из судов будет устранена, движение вернется в норму", – сказал президент. Во время выступления на берегу глава государства также подчеркнул, что в Суэцком канале все уже вернулось на свои места.

Глава администрации канала Усама Рабиа до этого говорил, что 140 грузовых судов должны пройти русло Суэцкого канала до полуночи. С утра канал прошли уже 113 судов. Сейчас движение по нему осуществляется в круглосуточном режиме.

Судно Ever Given длиной в 400 метров 23 марта следовало из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре судоходной артерии. Контейнеровоз перегородил канал и заблокировал движение по нему. Предпринимались попытки сдвинуть судно, но это получилось не сразу.

В администрации Суэцкого канала назвали инцидент с контейнеровозом случайностью.

Евросоюз готовится к наплыву судов в портах после освобождения Суэцкого канала

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать