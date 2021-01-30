В Колумбии выявили первый случай инфицирования бразильским штаммом коронавируса

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В Колумбии обнаружили первый случай заражения штаммом коронавируса, найденным недавно в Бразилии. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

"У пациента, который лечился в больнице Летисии, подтвердился штамм коронавируса из Бразилии", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что речь идет о молодой женщине, которая уже выздоровела.

О выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии впервые стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро.