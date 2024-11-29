SC: страховка на случай смерти из-за переработок появилась в китайских компаниях

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Китайские компании начали предлагать своим сотрудникам страховку на случай смерти из-за переработок. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на гонконгское издание South China morning post.

Предложение получило название "Страховка 996 для трудолюбивых и беззаботных людей". Число "996" в нем означает длительность рабочего дня с 09:00 до 21:00 шесть дней в неделю.

Такая система широко распространена в ряде технологических и интернет-компаниях Китая, несмотря на незаконность с точки зрения трудового законодательства КНР. Причем многие сотрудники работают в таком режиме, не высказывая недовольств из-за боязни потерять работу.

Между тем россияне поделились советами, как спастись от выгорания на работе. Так, 34% жителей РФ помогает активное времяпрепровождение, для 30% оптимальным способом является отпуск, а для 26% – смена деятельности.

Часть респондентов (23%) для перезагрузки предпочитает взять выходные. С помощью короткого отдыха им удается восстановить баланс между работой и личной жизнью. Среди других способов борьбы с выгоранием опрошенные отметили обучение (9%), изменение графика работы (8%) и смену задач (7%).