TikTok и Snapchat пообещали выполнять закон Австралии о возрасте пользователей

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Платформы TikTok и Snapchat пообещали выполнять принятый недавно в Австралии закон, запрещающий детям и подросткам пользоваться соцсетями. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на соответствующее заявление представителей компаний ByteDance и Snap Group.

Представитель TikTok подчеркнул, что безопасность юных пользователей является "приоритетом для платформы".

"Мы продолжим упорно работать над соблюдением высоких стандартов, <…> чтобы обеспечить безопасность для подростков и уменьшить непредвиденные последствия внедрения нового закона для всех австралийцев", – говорится в заявлении.

В Snapchat также отметили, что соцсеть "будет соблюдать все законы и нормативные акты Австралии". При этом там указали на "серьезную обеспокоенность", которую вызывают новые ограничения.

"Пока остается много вопросов о том, как этот закон будет применяться на практике, но мы будем тесно взаимодействовать с правительством в течение следующих 12 месяцев, чтобы разработать подход, который сбалансирует конфиденциальность, безопасность и практичность", – заявил представитель Snap Group.

В свою очередь, представители компании Meta (запрещена в России, признана экстремистской организацией), которой принадлежат социальные сети Instagram и Facebook, подчеркнули, что "обеспокоены скоростью принятия закона".

"Мы уважаем законы, принятые парламентом Австралии, но обеспокоены тем, что <…> новое законодательство не учитывает уже сделанное индустрией для обеспечения безопасности молодежи", – отметили в компании.

Ранее правительство Австралии приняло закон, который запрещает детям младше 16 лет пользоваться такими социальными сетями, как Snapchat, TikTok, Instagram и X. Премьер-министра страны Энтони Альбанезе подчеркнул, что принятые ограничения "обеспечат более надежную защиту для молодых австралийцев на критических этапах их развития".

При этом ответственность за соблюдение закона ляжет на социальные сети, которые должны будут принять разумные меры для того, чтобы пользователи, подпадающие под ограничения, не могли создавать там аккаунты.