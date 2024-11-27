The Guardian: TikTok запретит подросткам использовать "бьюти-фильтры"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В социальной сети TikTok планируют ввести ограничения для несовершеннолетних пользователей, которые хотят использовать "бьюти-фильтры" при создании видео, передает The Guardian.

Данные фильтры дают возможность корректировать лицо, чтобы сделать его более привлекательным: увеличить размер глаз и губ, а также изменить оттенок кожи. TikTok опасается, что их использование может привести к повышению уровня тревожности и снижению самооценки.

Однако у несовершеннолетних пользователей сохранится возможность использовать все другие фильтры. Газета отметила, что в настоящий момент трудно оценить эффективность этой меры, поскольку не все молодые люди указывают свой реальный возраст при регистрации.

Однако компания намерена ужесточить контроль за активностью несовершеннолетних пользователей на своей платформе. В частности, до конца текущего года будет внедрена система на базе искусственного интеллекта, которая позволит выявлять тех, кто нарушает возрастные ограничения.

По информации издания, новые ограничения съемки видео введут уже в ближайшее время.

Ранее правительство Австралии приняло закон, который запрещает детям младше 16 лет пользоваться такими социальными сетями, как Snapchat, TikTok, Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) и X. За нарушение закона предусмотрен штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов.

В документе подчеркивается, что принятые ограничения "обеспечат более надежную защиту для молодых австралийцев на критических этапах их развития". При этом ответственность за соблюдение закона ляжет на социальные сети, которые должны будут принять разумные меры для того, чтобы пользователи, подпадающие под ограничения, не могли создавать там аккаунты.