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Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который 1 октября станет премьер-министром страны, принял решение о роспуске парламента до конца октября и проведении досрочных выборов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В настоящее время рассматриваются такие даты, как 27 октября и 10 ноября.

Кроме того, Исиба предложил продлить время дебатов в рамках сессии парламента 1 октября с 45 минут.

Бывший министр обороны Японии был избран новым председателем ЛДП по итогам второго тура голосования.

Фумио Кисида отказался участвовать в выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП). По его словам, гражданам необходимо показать обновленную партию, для чего нужны прозрачные выборы и открытые дискуссии. Он уверен, что это покажет готовность ЛДП к переменам.

Ранее зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино заявила, что Токио никогда не смирится с "российской ядерной угрозой". Дипломат отметила, что катастрофа, постигшая города Хиросима и Нагасаки, никогда не должна повториться. Вместе с тем Сино не стала вспоминать о том, что за атомными бомбардировками японских городов стоят Соединенные Штаты.

