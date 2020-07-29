США выведут из Германии около 12 тысяч военных

17:00
Фото: AP/Ingo Wagner/dpa
США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, 6,4 тысячи из них вернутся домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Пентагона Марка Эспера.
"Европейское командование планирует перебазировать примерно 11,9 тысячи военных из Германии. В целом их численность снизится примерно с 36 тысяч до 24 тысяч",– заявил Эспер.
Он также добавил, что в странах НАТО будут размещены около 5600 военных, а в США вернутся 4500 военнослужащих бронетанковых войск. Другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе на востоке и в районе Черного моря, чтобы усиливать сдерживание России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.
Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 ВКС РФ перехватил над Черным морем самолет-разведчик США Р-8А Poseidon. Американское воздушное средство при этом не нарушало государственную границу РФ.
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