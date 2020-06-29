Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

05:25

В США создадут духи с ароматом космоса

за рубежом общество

Фото: depositphotos/belchonock

В США планируют создать духи с ароматом космоса. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что проект имеет название Eau de Space. Руководителем компании по созданию духов стал предприниматель Мет Ричмонд. Он начал сбор средств на создание аромата на платформе Kickstarter.

По заявлению создателя, аромат будет составляться на основе воспоминаний астронавтов. Они утверждают, что запах космоса похож на смесь рома, пережаренного стейка, малины и пороха.

Ричмонд добавил, что формула аромата была потеряна в "бюрократии" NASA.

Ранее парфюмер предостерегла от использования летом некоторых ароматов. По словам специалиста, существуют духи, которые плохо взаимодействует с солнечными лучами.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать