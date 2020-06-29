В США создадут духи с ароматом космоса

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В США планируют создать духи с ароматом космоса. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что проект имеет название Eau de Space. Руководителем компании по созданию духов стал предприниматель Мет Ричмонд. Он начал сбор средств на создание аромата на платформе Kickstarter.

По заявлению создателя, аромат будет составляться на основе воспоминаний астронавтов. Они утверждают, что запах космоса похож на смесь рома, пережаренного стейка, малины и пороха.

Ричмонд добавил, что формула аромата была потеряна в "бюрократии" NASA.

Ранее парфюмер предостерегла от использования летом некоторых ароматов. По словам специалиста, существуют духи, которые плохо взаимодействует с солнечными лучами.