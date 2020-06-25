Парфюмер предостерегла от использования некоторых ароматов летом

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Парфюмер Жанна Гладкова рассказала, что летом надо использовать отличную парфюмерию от той, какая используется осенью и зимой. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что в жару запах духов или туалетной воды должен давать ощущение прохлады, а зимой – тепла. Как отмечает парфюмер, летом духи должны быть легкие и прозрачные.

"Согреваясь на нашей коже, такие ароматы вокруг нас создают атмосферу прохлады. Если такие запахи вам не подходят, просто измените концентрацию, наносите совсем небольшое количество, чтобы не ощущать дискомфорт", – объясняет Гладкова.

Однако в летний период, по ее словам, не должно быть чрезмерной концентрации аромата.

"Лучше в жару наносить небольшое количество духов: любой аромат, который попадает под прямые лучи солнца, может изменять звучание", – говорит парфюмер.

При этом парфюмерия бывает такой, что плохо взаимодействует с солнечными лучами.

"Это ароматы, в которых развиты шлейфы, то есть древесные, смолистые, ванильные оттенки, пудровые нюансы, потому что они обладают высокой энергией", – предупредила Гладкова.

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