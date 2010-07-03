В Финляндии создали духи из человеческого пота

Финское агентство Mirum Helsinki выпустило духи, при создании которых, помимо традиционных ингредиентов, использовались капли пота всех сотрудников компании. Об этом пишет Flash Nord.
Аромат получил название Creative Essence. Его производство прошло в рамках рекрутинговой акции – соискатели, на которых работодатель обратит внимание, получат этот парфюм в качестве приглашения на собеседование.
Ранее ученые из Гентского университета в Бельгии изобрели плотно облегающее белье с длинными рукавами, получившее название "вторая кожа", – в его ткань вживляют пробиотических бактерий, которые устраняют неприятный запах пота. По словам разработчиков, бактерии не только "исправляют" микробиоту человека и улучшают иммунную систему, но сами гибнут при температуре выше 30 градусов.
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