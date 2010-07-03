Новый микроскоп позволит увидеть работу нейронов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России создали новый микроскоп, позволяющий увидеть работу нейронов, то есть наблюдать за процессами, которые протекают в мозге лабораторных животных. Прибор с рабочим названием "Змей Горыныч" показывает живые ткани на глубине более 1 миллиметра, сообщает газета "Известия".

В ходе исследований ученые Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова (ИБХ) РАН вводят мышам флуоресцентный раствор, а затем помещают их в камеру. Там с помощью лазера они визуализируют свечение, испускаемое нейронами и другими клетками мозга грызунов. Как пояснил завотделом нейробиологии мозга ИБХ РАН Алексей Семьянов, "излучение испускают клетки мозга, в которых есть флуоресцентный белок", способный "поглощать свет определенной длины волны и испускать его на другой длине волны". "Этот процесс позволяет увидеть на экране компьютера нейроны и другие клетки мозга, в которых протекают самые разные физиологические процессы", – отметил Семьянов.

Он также рассказал, что ученые могут, к примеру, "поместить мышь в виртуальную реальность и демонстрировать ей различные паттерны, например полоски или кружочки". По словам исследователя, "Змей Горыныч" поможет сравнить, как реагирует на лазер здоровый и больной мозг. "Дальше можно изучать, как меняется эта активность при воздействии новых препаратов от болезней мозга", – добавил ученый.

Новый прибор планируют использовать при тестировании препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний, эпилепсии, депрессии и других когнитивных нарушений. Создатели "Змея Горыныча" также рассчитывают на его эффективность для ранней диагностики заболеваний. Кроме того, в РАН планируют на основе данных об активности нейронов создать нейроморфные компьютеры, способные "мыслить", как живые существа.

Ранее российские ученые изобрели ультразвуковой гаджет, который поможет находить и уничтожать тромбы в кровеносных сосудах без риска для организма. Первые результаты тестирования нового прибора продемонстрировали его преимущества. В частности, этот метод неинвазивен, и поэтому его можно применять для проверки даже крупных кровеносных сосудов, где особенно высок риск образования тромбов.

Сейчас врачам приходится растворять все тромбы, однако такой способ лечения небезопасен для жизни пациента. В новой разработке ученые объединили ультразвуковой детектор тромбов с компьютерной системой, которая вводит антикоагулянтные препараты в организм при обнаружении формирующегося или оторванного тромба. Ультразвуковой детектор сможет выявлять тромбы и вводить в "кровоток" ровно столько лекарства, сколько необходимо для их растворения.