Ученые изобрели универсальную донорскую кровь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудники университета Британской Колумбии в Канаде нашли способ преобразовать вторую группу крови в универсальную, передает ИА "НСН".

Для того, чтобы вторую группу сделать универсальной, ученым понадобилось убрать из нее антигены. В результате своего эксперимента специалисты нашли в кишечнике человека микроорганизмы, способные удалять "лишние" молекулы сахара из второй группы и преобразовать ее в универсальную.

Ранее ученые Йельского университета разработали новый тест крови, который может определить продолжительность жизни человека и дату его смерти. В отличие от предыдущих методов, которые основывались на молекулярных изменениях в клетках организма, специалисты попытались сопоставить факторы, от которых зависит старение клеток.

Новый тест анализирует состояние девяти биомаркеров. Их удалось выделить, получив результаты исследования здоровья и продолжительности жизни около 20 тысяч человек.

