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10 июля, 15:23

Медики научились по новому тесту крови определять дату смерти людей

за рубежом медицина наука

Фото: depositphotos/angellodeco

Ученые Йельского университета разработали новый тест крови, который может определить продолжительность жизни человека и дату его смерти. В отличие от предыдущих методов, которые основывались на молекулярных изменениях в клетках организма, специалисты попытались сопоставить факторы, от которых зависит старение клеток, – передает издание "Аргументы Недели".

Новый тест анализирует состояние девяти биомаркеров. Их удалось выделить, получив результаты исследования здоровья и продолжительности жизни около двадцати тысяч человек.

Ранее ученым из США удалось успешно протестировать на людях вакцину против ВИЧ. В эксперименте приняли участие добровольцы из стран Южной и Восточной Африки, CША и Таиланда.

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