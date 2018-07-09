Ученые успешно протестировали на людях вакцину против ВИЧ

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Вакцину, защищающую от ВИЧ, впервые успешно протестировали на людях, сообщили ученые из США. Испытания препарата провели на почти 400 добровольцах.
Участие в эксперименте приняли пациенты в возрасте 18-50 лет из стран Южной и Восточной Африки, CША и Таиланда. Добровольцев случайным образом разделили на восемь групп, участники которых не знали, дают ли им настоящее лекарство, сообщают "Дни.ру".
По данным исследователей, препарат почти не вызывал побочных эффектов. Несколько пациентов чувствовали боль в месте инъекции, неприятные ощущения в животе и спине и головокружение. Некоторые пожаловались на диарею.
Вместе с испытаниями на людях ученые провели тесты на 70 обезьянах, у которых наблюдался подобный иммунный ответ. Авторы исследования добавили, что у животных наблюдалась 67-процентная защита от вируса.
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