Японец рассказал, что получает 7 тыс долларов в месяц, встречаясь с 15 женщинами

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/生駒卓也

В Японии 31-летний Такуя Икома зарабатывает до 7 тысяч долларов в месяц, встречаясь с 15 богатыми женщинами, передает South China Morning Post со ссылкой на соцсети мужчины.

"Все думают, что быть мужчиной на содержании означает иметь деньги и свободное время. Управлять 15 богатыми женщинами одновременно может быть приятно, но это также невероятно утомительно", – рассказал Икома.

По его словам, перед встречей с клиентками он наносит макияж, укладывает волосы и выбирает подходящую одежду. В домах женщин он ест и выпивает, ведет беседы, оказывает эмоциональную поддержку и выполняет роль "домоправителя". Кроме того, в его обязанности входит мытье полов и посуды, а также уборка в ванной.

Японец добавил, что за три часа работы по дому он может заработать порядка 1,1 тысячи долларов. При этом пик карьеры Икомы пришелся на 2019 год. Тогда он за месяц получал до 1 миллиона иен. Однако из-за большого спроса японцу пришлось стать более избирательным в подборе клиенток.

Икома также рассказал о ситуации, когда девушка предложила ему большие деньги, чтобы он проводил свое время только с ней целый месяц. В ответ Икома отказал ей, так как считает, что должен быть доступным для всех.

Согласно статистике одного из приложений для знакомств, зумеры в последние годы стали чаще выбирать более взрослых партнеров для отношений. Безразличие к возрастной несовместимости выразили 63% опрошенных. Как писали СМИ, тренд объясняется пропастью во взглядах между молодыми партнерами. В частности, иностранные девушки чаще придерживаются прогрессивных убеждений, тогда как юноши скорее склоняются к консервативным позициям.