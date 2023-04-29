В США приостановили полеты военной авиации после крушения вертолетов

Фото: ТАСС/EPA/RITCHIE B. TONGO

Сухопутные силы США приостановили полеты своей авиации после нескольких случаев крушения вертолетов в Штатах, в результате которых погибли 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сухопутных войск.

Таким образом, всем американским армейским летчикам необходимо будет пройти соответствующие тренировки перед вылетом. Исключение сделали для тех летчиков, которые задействованы в критических миссиях.

По словам главы штаба сухопутных войск Джеймса Макконвилла, на время приостановления полетов будет сделан акцент на протоколах безопасности и подготовки пилотов и других членов экипажей.

Ранее сообщалось, что два вертолета Apache армии США разбились во время тренировочного полета на Аляске.

Позже СМИ сообщали о том, что в результате крушения погибли три человека из четырех, находившихся на борту вертолетов. Единственного выжившего пилота госпитализировали.

До этого стало известно, что девять американских военных погибли после столкновения вертолетов армии страны в штате Кентукки.