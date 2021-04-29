Байден объяснил политику США в отношении России

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Президент США Джо Байден заявил перед Конгрессом, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией.

По словам американского лидера, он дал понять президенту Путину, что действия имеют последствия. Он добавил, что отреагировал пропорционально на якобы вмешательство РФ в выборы США.

В то же время глава Белого дома отметил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать, когда это в их интересах. В качестве примера Байден привел продление договора СНВ-3 и работу по "климатическому кризису".

13 апреля Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.