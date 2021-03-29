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В мире

18:06

Навигация возобновилась на Суэцком канале

за рубежом

Фото: АР/Suez Canal Authority

Советник президента Египта по развитию морских портов адмирал Мохаб Мамиш объявил, что на Суэцком канале возобновилась навигация. Об этом сообщает РИА Новости.

"Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов", – заявил специалист.

Уточняется, что прохода через канал ожидают порядка 369 судов.

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. По предварительным оценкам, судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури.

Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась 29 марта. Судно удалось сдвинуть благодаря работам по углублению дна.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал. Вместе с тем сообщалось, что ситуация оказалась не такой сложной, как в первый раз.

Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер – СМИ

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