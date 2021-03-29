Контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал – СМИ

Фото: Suez Canal Authority via AP
Контейнеровоз Ever Given снова перегородил Суэцкий канал, однако ситуация не такая сложная, как была сначала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Уточняется, что корабль вернулся на ту же позицию из-за ветра.
Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа ранее сообщил, что судно сумели вернуть на фарватер на 80%.
23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перекрыв движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Предположительно, судно изменило курс и уперлось носом в берег из-за сильного ветра и песчаной бури.
29 марта спасательные команды сняли с мели контейнеровоз. Операция по снятию судна шла круглосуточно, велись дноуглубительные работы. Затем в дело вступили более 15 буксиров.
Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что прохода через канал ожидают 369 судов.
Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10–12% мирового морского грузооборота.
СМИ подсчитали ущерб от блокировки Суэцкого канала
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