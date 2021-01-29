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В мире

14:52

Два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба в Пенсильвании

за рубежом происшествия

Фото: AP/Michael Perez

Два человека погибли и трое получили ранения в результате стрельбы возле стрип-клуба в Пенсильвании, сообщает Pittsburgh Post-Gazette.

Информация о стрельбе у клуба Club Erotica поступила в полицию в 2:34 по местному времени (10:34 мск). Подробности случившегося неизвестны.

Началось расследование инцидента. Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще трое получили ранения в результате перестрелки недалеко от Анапы. Они находятся в реанимации.

Между группой мужчин произошел конфликт, который перерос в перестрелку. Сотрудники полиции проводят весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание предполагаемого нападавшего.

До этого сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в кафе на Ленинградском проспекте.

В заведении произошел конфликт между посетителями. Один из них несколько раз выстрелил по оппонентам, после чего скрылся. В результате инцидента пострадали трое мужчин.

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