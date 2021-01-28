Один погиб, трое попали в реанимацию в результате перестрелки под Анапой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате перестрелки недалеко от Анапы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В одном из населенных пунктов около Анапы между группой мужчин произошел конфликт, который перерос в перестрелку. От огнестрельного ранения один из участников инцидента скончался, еще трое пострадали. Они находятся в реанимации.

"В настоящее время граждане находятся в реанимационном отделении. Сотрудниками полиции проводится весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание предполагаемого нападавшего", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в кафе на Ленинградском проспекте.

В заведении произошел конфликт между посетителями. Один из них несколько раз выстрелил по оппонентам, после чего скрылся. В результате инцидента пострадали трое мужчин.

