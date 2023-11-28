Врачу заявили, что 61 год назад он стал гражданином США по ошибке – СМИ

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Американскому врачу с иранскими корнями Сиявашу Собхани сообщили, что гражданство США при рождении ему выдали по ошибке. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Инцидент произошел во время замены паспорта в Госдепартаменте. Собхани заявили, что несмотря на то, что он родился в Вашингтоне и всю жизнь прожил в США, он не имел права на гражданство, так как его отец был иранским дипломатом.

Собхани признался, что его шокировала данная новость. Он заявил, что всю жизнь исправно платил налоги, голосовал на выборах, подвергал себя риску во время работы в период коронавируса.

"И по прошествии 61 года вам говорят: "О, произошла ошибка, вы больше не гражданин США". Это по-настоящему шокирует", – добавил он.

В Госдепартаменте предложили врачу подать заявку на получение постоянного вида на жительство в США вместо американского гражданства.

В Соединенных Штатах действует "право почвы", которое позволяет получить гражданство всем родившимся на территории Штатов либо в юрисдикции США. Однако исключение составляют дети зарубежных дипломатов, обладающих юридическим иммунитетом.

Ранее сообщалось, что бывший американский президент Дональд Трамп в преддверии избирательной кампании предложил отказаться от автоматического предоставления гражданства США на основании того, что человек родился на территории страны.

Уточнялось, что Трамп хочет отменить этот принцип в рамках борьбы с нелегальными мигрантами и планирует издать соответствующий указ уже в первый рабочий день в Белом доме.