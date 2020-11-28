Китайские ученые допустили, что COVID-19 мог возникнуть в Индии

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Китайские исследователи рассматривают версию, по которой коронавирусная инфекция могла возникнуть в Индии. Кроме того, не исключается в качестве места зарождения Пакистан, сообщает Daily Mail.

По словам ученых, вирус мог передаться от животного к человеку на фоне жары и засухи в прошлом году. В тот период людям и животным пришлось пить одну воду. По итогам исследований специалисты допускают, что COVID-19 появился в одной из восьми стран. Речь шла об Индии, Бангладеше, Италии, Чехии, США, Греции, Австралии, России, а также Сербии.

В свою очередь ученые из Глазго раскритиковали данную работу и усомнились в ее доказательности. "Авторы также проигнорировали обширные доступные эпидемиологические данные, которые показывают явное появление в Китае и распространение вируса оттуда", – говорит эксперт из Университета Глазго Дэвид Робертсон.

Первый случай заражения коронавирусом впервые зарегистрировали 17 ноября 2019 года.

Ранее немецкий эпидемиолог назвал сенсационную версию о причинах пандемии COVID-19. Александр Кекуле привел серьезную ошибку европейцев, игнорировавших предостережения об опасности коронавируса.