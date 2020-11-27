Немецкий эпидемиолог назвал сенсационную версию о причинах пандемии COVID-19

15:46
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле рассказал, что сейчас по всему миру распространяется итальянский штамм коронавирусной инфекции. COVID-19 мутировал на севере страны, сообщил он в эфире телеканала ZDF.
Как объяснил специалист, к данной ситуации привело то, что в Европе не обратили внимание на опасность нового вируса. "Стартовый выстрел для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии", – подчеркивает Кекуле.
Кроме того, эксперт говорит, свыше чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, который возник в результате мутации на севере Италии. Кекуле напомнил, что возбудитель COVID-19 вирус SARS-nCov-2 впервые появился в китайском Ухане.
Данный вирус за несколько месяцев распространился незаметно по Италии, считает эпидемиолог. В результате COVID-19 мутировал и лучше адаптировался к людям.
Кекуле привел серьезную ошибку европейцев, игнорировавших предостережения об опасности коронавируса. По его словам, никто не воспринял угрозу всерьез.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 60 миллионов случаев заражения, свыше 1,416 миллиона человек скончались.
Ранее в России был вновь установлен рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. Без клинических проявлений выявлен 6 241 случай.
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