Президент Армении отправился в Москву с частным визитом

Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами.

Армянский президент собирается обсудить с представителями диаспоры процессы вокруг Нагорного Карабаха и сложившуюся в республике обстановку.

В ходе переговоров с президентом Армении Арменом Саркисяном в Ереване глава МИД РФ Сергей Лавров передал ему благодарность от Владимира Путина за оценку совместного заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.