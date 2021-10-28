Бомбардировщики США нацелили на уничтожение российских кораблей – СМИ

Два бомбардировщика американских ВВС нацелены на отработку новой задачи – уничтожение кораблей Черноморского и Балтийского флотов России. Об этом сообщает журнал Forbes.

Уточняется, что речь идет о бомбардировщиках B-1B Lancer. По информации издания, они могут выпустить по Балтийскому флоту противокорабельную ракету большой дальности 48 LRASM.

"Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе", – говорится в материале.

Уточняется, что пара американских B-1 стартовала с базы 19 октября и пролетела в международном воздушном пространстве над Черным морем. Они отработали нанесение массированного ракетного удара по корабельному соединению ЧФР.

"Совершенно ясно, что B-1 будут делать в свои последние годы – тайно перевозить противокорабельные ракеты, чтобы угрожать вражеским ВМС. Учения над Черным морем в последние годы подчеркнули новую роль крылатого бомбардировщика в нанесении морского удара", – говорится в статье.

Авторы статьи предположили, что в НАТО сделали ставку именно B-1, поскольку рассчитывает, что эти американские бомбардировщики смогут разбить Черноморский флот России.

В июне прошлого года СМИ сообщали, что стратегические бомбардировщики В-1В Lancer ВВС США могут создать "серьезную проблему" для российского флота, а их отправка в Черноморский регион является "очевидным сигналом" для России.