Украинский генерал назвал угрозу, которая для Киева серьезнее "Северного потока – 2"

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Газопровод "Турецкий поток" является для экономики Украины большей угрозой, чем "Северный поток – 2", считает украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, передает РИА Новости.
"Мы берем <...> реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. <...> Турецкий поток" – что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток – 2", – сказал он.
Он подчеркнул, что газ по "Турецкому потоку" пойдет в Венгрию через Турцию, Сербию и Болгарию.
Накануне в Будапеште между Россией и Венгрией был подписан 15-летний контракт на поставку газа. На церемонии присутствовали зампред правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Контракт предполагает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию. В соглашение, которое вступит в силу 1 октября, могут внести коррективы через 10 лет.
Ранее депутат от партии "Слуга народа" Людмила Буймистер предположила, что Украина может не дожить до следующего отопительного сезона из-за кризиса в сфере энергетики. По мнению парламентария, энергетика страны второй год подряд скатывается в "там-тарарым". Причиной тому – непрофессиональное управление и менеджмент.
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