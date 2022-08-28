В ФРГ создали холдинговую компанию для возможной национализации Gazprom Germania – СМИ

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Правительство ФРГ создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей германской дочки "Газпрома" – компании SEFE. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По информации издания, данная холдинговая компания была тайно создана, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе.

В свою очередь, министерство по делам экономики и защиты климата Германии подтвердило, что им было известно об основании такой компании. Там добавили, что это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации.

Ранее в СМИ высказали предположение, что одна из турбин "Северного потока" застряла в Германии из-за действий России. По заявлению агентства, у РФ возникли проблемы с ее обратной транспортировкой. Тогда в СМИ предположили, что логистический процесс может затянуться на несколько дней или недель.

Также известно, что 31 августа работу турбины приостановят для проведения ремонта. Об этом сообщили в "Газпроме". Предполагается, что работы будут завершены в течение 3 дней. Поставки газа в этот период будут временно остановлены.

