Биологи поймали гигантскую грифовую черепаху весом 45 кг

Фото: flickr.com/photos/myfwc

Гигантскую грифовую черепаху весом 45 килограммов поймали в реке защитники дикой природы американского штата Флорида, сообщает газета Daily Mail.

С помощью департамента рыбных ресурсов и дикой природы Флориды биологи поймали трех грифовых черепах недавно выявленного подвида Macrochelys suwanniensis, обитающего в реке Суванни, юг США.

Вдоль водоема были расставлены ловушки, в которые попали 45-килограммовый и 29-килограммовый самцы, а также 20-килограммовая самка. По оценкам специалистов, особям от 40 до 80 лет. После необходимых измерений и фотографий черепах отпустили обратно в водоем.

Уточняется, что данный вид изучается с 2014 года.

Ранее ученые объяснили гигантские размеры динозавров. По словам специалистов, причина кроется в необычном строении их костей.