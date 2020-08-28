Биологи поймали гигантскую грифовую черепаху весом 45 кг

16:51
Фото: flickr.com/photos/myfwc
Гигантскую грифовую черепаху весом 45 килограммов поймали в реке защитники дикой природы американского штата Флорида, сообщает газета Daily Mail.
С помощью департамента рыбных ресурсов и дикой природы Флориды биологи поймали трех грифовых черепах недавно выявленного подвида Macrochelys suwanniensis, обитающего в реке Суванни, юг США.
Вдоль водоема были расставлены ловушки, в которые попали 45-килограммовый и 29-килограммовый самцы, а также 20-килограммовая самка. По оценкам специалистов, особям от 40 до 80 лет. После необходимых измерений и фотографий черепах отпустили обратно в водоем.
Уточняется, что данный вид изучается с 2014 года.
Ранее ученые объяснили гигантские размеры динозавров. По словам специалистов, причина кроется в необычном строении их костей.
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